Gasperini e il no alla Juve per la Roma, un segno dei tempi

C'era un'epoca in cui, quando la Signora chiamava, ogni allenatore si scapicollava a Torino. Invece, anche un ex del calibro di Gasp, cresciuto in bianconero e per 9 anni tecnico del vivaio, ha fatto un'altra scelta. "Sì, i bianconeri mi hanno cercato, ma ho avuto la sensazione che la giallorossa fosse la strada giusta"