Capello scatenato in difesa Juve: “Scudetti tolti alla più forte e regalati alla terza. Ma a casa…”

Donnaruma, Champions Psg e le 'colpe' di Inzaghi

Sulla vittoria del Psg in Champions, Capello ha voluto sottolineare un aspetto: "Nessuno lo dice, però hanno vinto anche grazie a Donnarumma. La verità è questa. Donnarumma per tre volte ha salvato Psg, adesso tutti esaltati da 5-0 all'Inter che non c'era, non era in campo. C'erano dei giocatori con la maglia ma non era la squadra che tutti pensavano fosse, contro Barcellona e Bayern non erano quelli. Il Psg è cresciuto poi si è trovato davanti una squadra che aveva già perso due titoli e secondo me aveva anche questa zavorra: 'no non perderemo anche questa'. Quando entri in campo in questa maniera non riesci a rendere. C'è stata un'altra cosa io ero lì a Monaco e loro sono entrati in campo alle 8:05, 55 minuti prima della partita e dovevano starci fino ai 35, però invece il Psg è entrato dopo un quarto d'ora ed è stato fuori quasi 20 minuti a scaldarsi... Questo fatto qua di andare fuori prima, rimanere nello spogliatoio o restare ad aspettare l'inizio della partita per 25 minuti, quando sei con la testa con un po' troppi pensieri non ti aiuta, ma consumi".