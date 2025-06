"Ero della Juve, tutto fatto, ma Lotito era in guerra con Agnelli": Keita e la verità sul mercato

"Tra Juve e Lazio era una questione di autorità" "In un’ora la tua vita può cambiare del tutto. È stata una faccenda a livello di potere, di presidenti. Si sta parlando di cose più grandi delle vicende di campo. Era una questione di autorità. In Italia funziona così. Le cose sono molto più difficili rispetto alla Spagna. Lì non scherzano con queste cose" , ha dichiarato il giocatore, che ha poi risposto in merito al rapporto con alcuni allenatori che hanno segnato la propria esperienza in Serie A. Tra questi, Stefano Pioli , alla guida dei biancocelesti dal 2014 e 2016 e Simone Inzaghi , che lo ha allenato all'Inter durante la militanza del senegalese in nerazzurro nella stagione 2017-2018: "Pioli mi ha tolto un po’ di libertà, voleva che difendessi e marcassi senza palla. Su alcune cose non ci capivamo, ma è un allenatore top, molto preparato. Inzaghi è stato come un fratello maggiore. Mi ha dato responsabilità, fiducia, e tutto ha funzionato. Era l’anno in cui volevo andarmene, ma continuavo a segnare e fare assist. Mi ha insegnato tantissimo" , ha aggiunto Keita.

