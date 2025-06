Baggio-Del Piero e quello scatto che scatena la nostalgia dei tifosi Juve

Due sorrisi, un abbraccio e uno scatto che profuma di leggenda. Roberto Baggio e Alessandro Del Piero insieme, in una foto che ha fatto breccia nei cuori di milioni di tifosi della Juve e non solo. “Due veneti a New York”, scrive il Divin Codino sul suo profilo Instagram, ma le parole da sole non bastano a contenere la forza emotiva dello scatto. Due icone del calcio italiano e mondiale, due numeri 10 che hanno incantato generazioni intere, fianco a fianco nella città che non dorme mai.

Baggio-Del Piero, una foto e due leggende

C’è tutto in quella fotografia: la poesia del calcio, l’eleganza senza tempo, la nostalgia di chi ha visto il pallone rotolare tra i piedi di artisti, non solo atleti. L'Avvocato Gianni Agnelli li definì così, con la sua inconfondibile visione estetica: “Se Baggio è Raffaello, Del Piero è Pinturicchio”. Pittori del pallone, creatori di bellezza. E oggi, come allora, basta un’immagine per risvegliare emozioni sopite, per riportarci indietro nel tempo, in un’epoca dove il talento si toccava con mano e il calcio era arte pura.

Il contesto è quello del Mondiale per Club, in cui è impegnata proprio anche la Juventus, con New York che si trasforma in un crocevia di ex campioni, volti noti che passeggiano tra eventi e partite. Ma l'incontro tra Roberto e Alex non è uno qualunque. È l’incrocio di due destini, due carriere, completate, in un continuo rimando di classe e personalità. Non servono parole pompose: bastano i loro occhi, i sorrisi sinceri, quell’abbraccio che dice tutto.