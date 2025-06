Juventus, l'Under 16 è campione d'Italia! Empoli ko 3-1 in finale

La Juventus Under 16 è campione d'Italia. I bianconeri festeggiano la vittoria dello scudetto dopo essersi imposti per 3-1 sull'Empoli in quella che è stata la finale nazionale dei playoff, andata in scena allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. I giovani bianconeri confermano ulteriormente il dominio messo in mostra nel corso del campionato, concluso in cima alla classifica con ben 16 punti di vantaggio sul Bologna, secondo in classifica.