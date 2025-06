Weah, l'agente in tackle sulla Juve! "Soldi ed egoismo, è una vergogna"

Timothy Weah è sempre più vicino a lasciare la Juventus . L’esterno statunitense, insieme al giovane Samuel Mbangula , è finito nel mirino del Nottingham Forest , club con cui i bianconeri avrebbero ormai raggiunto un’intesa sulla base di 22-23 milioni di euro complessivi. A rafforzare l’idea di una cessione imminente è stata la decisione dei bianconeri di lasciare entrambi i giocatori in tribuna nell’ultima gara disputata contro la squadra di Guardiola. Una scelta che appare come un segnale chiaro dell’imminente addio. Lo statunitense inizialmente non avrebbe accolto con entusiasmo l’ipotesi di trasferirsi in Premier League, preferendo restare a Torino per giocarsi le sue carte sotto la guida di Igor Tudor . Ma a confermare il malumore è stato lui stesso con un post sui social e successivamente anche il suo agente ci è andato giù pesante.

Il post social di Weah

A confermare il malumore è stato un post pubblicato dallo stesso Weah sui social, subito dopo l’esclusione dai convocati:

"Dio, quando la vita sembra pesante e la speranza si assottiglia, ricordami che non sono solo. Potrò essere messo alla prova, ma non sarò spezzato. Tu mi hai dato la forza che le tempeste non possono rubare e la luce che le tenebre non possono annegare. Mantieni viva la mia fede quando tutto il resto svanisce. Per coloro che hanno bisogno di sentirlo oggi! Non sei mai solo".