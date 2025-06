L'ex Juve e l'incubo durato anni: minacce, persecuzioni e alberi avvelenati

Lo sfogo dell'ex Juve

La famiglia Fanna ha più volte segnalato le intimidazioni continue e sistematiche, soprattutto nei confronti di Rita, tanto che le è stata perfino proposta la protezione in una località riservata. Ma per l'ex calciatore questo è assurdo: "Siamo noi i danneggiati. È lui che andrebbe allontanato, non mia sorella. Il reato di stalking non è stato mai contestato, e non riusciamo a capirne il motivo". "Certe persone, quando indossano una divisa, credono di essere onnipotenti", ha dichiarato con amarezza Fanna, per poi aggiungere: "Non tutti hanno la forza psicologica, fisica ed economica per portare avanti una battaglia così lunga". Nonostante le difficoltà, la famiglia non ha intenzione di arrendersi: "Andremo fino in fondo, anche in sede civile, per ottenere verità e giustizia, per Rita".