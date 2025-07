Elkann, 15 milioni alla Juve e poi l’aumento di capitale: il duplice significato

John Elkann immette altri 15 milioni di euro nella Juventus. Un versamento annunciato con uno stringatissimo comunicato nel quale sei parla di una "richiesta della Società", il socio di maggioranza Exor N.V. "ha effettuato un secondo versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi 15 milioni, avente medesimi termini, condizioni e finalità del versamento effettuato in data 28 marzo". Quindi, nelle casse bianconere entrano altri 15 milioni, che possono diventare di più a fine estate, quando Exor si è riservata la possibilità di varare un aumento di capitale più consistente. Si era parlato di complessi 115 milioni, perché si tratterebbe di una ricapitalizzazione particolare , con un eventuale collocamento riservato in linea con le prassi di mercato, con l’esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto informativo.

Elkann risponde presente

Sarebbero solo investitori istituzionali, quindi oltre al socio di maggioranza a versare l’aumento. Tradotto dal finanziese al calcasse: la Juventus aveva, evidentemente, bisogno di 15 milioni per sistemare uno dei indici di controllo dei regolamenti federali e poter agire sul mercato senza limitazione alcune. Evidentemente quei soldi potevano arrivare dalla cessione di Weah e Mbangula, momentaneamente saltata. Elkann ha, quindi, immesso lui stesso 15 milioni, come anticipo dell’eventuale aumento di settembre/ottobre, in questo modo la Juve riesce a non farsi prendere per il collo nelle trattative di cessione e può operare anche in entrata, senza ansie particolari. Si tratta, in definitiva, di un tecnicismo, dietro il quale si possono leggere due fatti: la Juve vuole operare sul mercato nel modo più libero possibile; ancora una volta John Elkann ha risposto presente di fronte a una richiesta del club.

