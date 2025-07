Ravanelli dice tutto: Lippi, Vialli, finale Champions, aneddoto Ferrara. Sulla nuova Juve e David...

Lippi e il ciclo vincente Juve

L'ex attaccante della Juventus ha ripercorso il ciclo vincente di quegli anni: "È iniziato questo percorso nel '94-'95 con il cambio di proprietà e l'arrivo in panchina di Marcello Lippi. Una novità per la metodologia di allenamento. Avevamo una squadra veramente di giocatori con gli attributi con grande personalità, carattere e qualità tecniche. Avevamo quel senso d'appartenenza incredibile ed eravamo disposti a fare una corsa in più anche per aiutare il compagno. Entravamo in campo con un solo obiettivo: quello di vincere. Questa è stata la Juventus di quegli anni e da lì si è costruito qualcosa di incredibile che è durato tanto. In quei due anni con la vittoria dello scudetto e della Champions eravamo un carro armato, schiacciavamo qualsiasi avversario. Ci siamo sempre contraddistinti per la determinazione e la mentalità vincente. I risultati hanno dimostrato che la squadra era pronta a buttarsi nel fuoco per il club e il proprio allenatore".