Ardoino scende in campo in bianconero aspettando la Juve

Dal management al campo da gioco con la maglia bianconera? È quello che ha fatto Paolo Ardoino , ma solo per una partita amichevole tra Lugano e Lugano's Plan B . I colori non sono casuali per il secondo azionista societario della Juventus che solo poche settimane fa ha annunciato l'acquisizione del 10,7% delle quote della società juventina. E sotto al post simpatico dove il ceo della società di cryptovalute ha spoilerato la sconfitta, i tifosi della Vecchia Signora gli hanno dato la giusta carica

Ardoino e la partita in bianconero: le reazioni dei tifosi

Il bianconero addosso a Paolo Ardoino ha scaldato tutti i tifosi, che dal numero uno di Tether vogliono un grande aiuto anche per la Juventus. Non ha mai fatto mancare il suo appoggio alla Vecchia Signora e in quanto azionista di minoranza può investire nella società solo attraverso l'acquisto di quote. E la sua idea è quella di contribuire sempre di più in futuro nel mondo della Vecchia Signora. I tifosi sui social sembrano dargli molto fiducia e non mancano mai frasi di elogio nei confronti del miliardiario informatico. "Il bianconero dona sempre", "Sempre in bianconero" (con i due cuori allegati), "Bianconero da vera leggenda", questi sono solo alcuni dei vari commenti che si leggono sotto il suo post social, oltre ad altri ironici del tipo "Somigli a Koopmeiners ma sei più forte". E il rapporto con i tifosi in rete è più che buono, come dimostrano anche le sue precedenti uscite.