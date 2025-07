Douglas Luiz e McKennie out, chi entra: la novità è una svolta per Tudor

Douglas Luiz fuori, Hjulmand...

La Juventus ci pensa seriamente, dunque: Comolli ha preso i primi contatti con l’entourage, in attesa di comprendere le evoluzioni di tanti tasselli in mezzo al campo. Douglas Luiz è dato per sicuro partente, e all’addio ai colori bianconeri stanno lavorando i suoi agenti, ma l’eventuale sostituto dovrebbe possedere cifra tecnica e visione di gioco più simili al brasiliano: sul taccuino degli uomini del mercato bianconero, su questo fronte, compare sempre a caratteri cubitali il nome di Morten Hjulmand dello Sporting, altro pezzo piuttosto caro (40 milioni) sulla vetrina internazionale. Ndidi, in un’ipotetica sostituzione uomo-a-uomo, andrebbe semmai a prendere il posto di McKennie, qualora il jolly bianconero non dovesse risolvere l’attuale intrigo contrattuale, con l’accordo in scadenza e le pretese degli agenti a frenare il prolungamento. Una situazione in evoluzione, in ogni caso, destinata a intrecciarsi proprio con l’affare Ndidi.