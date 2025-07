"Che bello e meritato l'amore per Vialli. Come lui solo Scirea: i fatti prima delle parole"

"Juve, così è bellissimo"

Proprio oggi la Juventus lancia una maglietta e una tuta che richiamano i colori della maglia del 1996 con una sua firma. Ti emoziona il fatto che, per milioni di tifosi, Vialli significhi ancora così tanto?

«Mi emoziona molto. Se lo merita e ha un significato bellissimo, sai perché? Perché è la Juventus che ha deciso questo. Quando una società gloriosa come la Juventus riconosce, attraverso un’iniziativa di questo tipo, l’attualità dell’amore per un calciatore è bellissimo. Il vero tributo a Gianluca è il fatto di essere ancora così importante, così amato e ricordato. Quando i ragazzi della Juventus ci hanno chiesto di poter usare la sua firma è stata una cosa meravigliosa per noi e per la famiglia».



Cosa pensa della Juve che sta nascendo? A maggio saranno 30 anni dalla Coppa che ha alzato proprio Vialli nel cielo di Roma. Quando secondo lei sarà possibile rivederla alzare da uno juventino?

«È difficile che riaccada a breve. La concorrenza europea per le squadre italiane è complicata, ci sono fattori che si sono succeduti e ora impediscono ai grandi giocatori di venire in Italia. All’epoca della Champions della Juve, i più forti erano in Italia, oggi dobbiamo accontentarci. La qualità delle squadre italiane risente molto delle circostanze. Se io fossi un responsabile della Juve punterei a ricostruire uno zoccolo duro italiano, è sempre stato il segreto della Juventus».



Gianluca era arrivato a odiare simpaticamente quella foto di Roma. Nelle interviste diceva sempre: non mettere quella foto, non ne posso più, perché vuol dire che la Juve non ha rivinto un’altra coppa e la Juve deve rivincerla.

«Però è difficile, ma mi viene sempre in mente la risposta di Giannis, il fenomeno della Nba, quando ha spiegato al cronista che non vincere non è necessariamente un fallimento».



La Samp, invece, è messa maluccio... Quanto è stato vicino Gianluca dal prenderla?

«Aveva fatto una proposta, era in cordata con un’altra proposta. La proposta era stata fatta alla proprietà successiva a quella di Garrone (Massimo Ferrero, ndr), quindi le responsabilità date di Garrone per quel rifiuto sono tutte sbagliate. E la proprietà successiva che ha rifiutato l’offerta e questo è l’unico grande rimpianto che Gianluca ha avuto negli ultimi anni. Lui avrebbe accettato volentieri un incarico alla Juventus, ma nella Samp sarebbe diventato uno dei proprietari, seppure con una piccola percentuale. Però avrebbe voluto fare il presidente, gestirla alla sua maniera e sarebbe stato un grandissimo presidente. Proprio per le carettiristiche di cui parlavamo prima: preparato, pignolo nel prendere ogni decisione, maniacale nel voler conoscere le cose».