Barido sognando Yildiz: la Juve rifiuta tutto e rinnova! Il piano è chiaro

Juve, Barido non si tocca

Tutti subito respinti con la medesima risposta dalla Continassa: Barido non si tocca. La Vecchia Signora, infatti, punta con decisione sul gioiellino sudamericano per il futuro. Tanto da essere già al lavoro per il rinnovo del contratto (in scadenza fra 11 mesi) fino al 2028. Lavori in corso ma filtrano sensazioni positive. Il piano dei dirigenti juventini per l’argentino è chiaro: il Diez partirà dalla Primavera allenata da Padoin per poi da gennaio-febbraio - se tutto andrà come preventivato - affacciarsi tra i professionisti con la Next Gen di Brambilla. Avanti tutta. Facendo però un passo alla volta. Proprio lo stesso percorso fatto tre anni fa da Yildiz...

