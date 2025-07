La Juve le prova tutte per Conceicao: l'ultima offerta. E intanto il Porto non lo convoca

Da Torino ad Oporto: è arrivata la prima offerta ufficiale da parte della Juventus per provare a mantenere uno degli esterni d'attacco che meglio ha figurato nel corso della stagione da poco terminata - a seguito dell'eliminazione dal Mondiale per Club -, ovvero Francisco Conceicao. Le cifre della prima proposta della Juventus si aggirano attorno ai 22 milioni di euro. Numeri decisamente inferiori rispetto alle richieste iniziali - i 30 milioni di euro della clausola rescissoria, che aumenterà a 45 a partire dal prossimo 16 luglio - manifestate dal Porto, con il club portoghese che ha subito rispedito al mittente l'offerta. Le motivazioni? Il club di Oporto ha, fortunatamente per il club bianconero, riformulato le richieste iniziali, ma non è disposto a scendere al dì sotto dei 25 milioni di euro.