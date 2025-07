Gatti, no al Napoli e sì alla Juve: c’è il rinnovo… ma non l’annuncio

E questo è un punto centrale nella questione. Il club partenopeo, a inizio estate, aveva lasciato intendere al giocatore e ai suoi agenti l’intenzione di affondare il colpo per portarlo ai piedi del Vesuvio, salvo dover poi virare su Beukema del Bologna . Già, perché la suggestione di almeno 3 milioni a stagione non è stata sufficiente a far vacillare le certezze di Gatti . Che è voluto restare alla Juventus almeno quanto la Juventus ha voluto trattenerlo a sé. E questo rinnovo ne rappresenta la certificazione plastica. «È terminata una stagione lunghissima, dove sicuramente non abbiamo centrato gli obiettivi che ti poni quando vesti una maglia come questa. Ma se c’è una cosa che ho imparato dal mio passato è che dai momenti più difficili si cresce e si trova la forza», si era congedato dall’ultima annata il difensore, a margine del Mondiale per Club negli Stati Uniti, lasciando intendere di voler rilanciare in bianconero. E così sarà. A dispetto della proposta del Napoli . E a dispetto degli ammiccamenti dalla Premier , che tra la scorsa estate e l’ultima stagione si erano concretizzati con le avances da parte di West Ham, Nottingham Forest ed Everton.

McKennie, Douglas Luiz e Yildiz

I rinnovi come parte integrante del modellamento di una nuova Juventus, si diceva. Ecco: Comolli non si fermerà a Gatti. Se è ancora tutta da chiarire la situazione intorno a McKennie, in scadenza tra meno di un anno e possibile sacrificato - come ogni estate... - a fronte di un secondo colpo in mediana, oltre a quello messo in preventivo per compensare la più che probabile defezione di Douglas Luiz, non ci sono invece dubbi sul matrimonio con Kenan Yildiz. Il turco è vicino alla definizione del prolungamento, anche in questo caso fino al 2030 e anche in questo caso a fronte di un sostanzioso adeguamento, fino ai 4 milioni all’anno. Le chiavi della Juventus del futuro saranno ancora di più nelle sue mani. E, soprattutto, nei suoi piedi.

