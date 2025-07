Nico Gonzalez, cassa Juve: la cessione dà il via alla rivoluzione di Comolli

Nico e Tudor: dalle stelle alle stalle

Della serie: quella Saudita - qualora dovesse materializzarsi concretamente - potrebbe diventare davvero un’opportunità molto stuzzicante per tutte le parti in causa. Anche perché con Tudor, strada facendo, ha trovato sempre meno spazio dopo il buon avvio. Nelle prime settimane, infatti, la cura del tecnico di Spalato l’aveva riportato in auge. Tanto che Gonzalez era stato tra i migliori e aveva ritrovato pure la via del gol, dopo parecchi mesi di digiuno in campionato. Merito del cambio di ruolo, col trasloco in pianta stabile nella posizione prediletta, largo a destra. Il classe 1998, infatti, faticava sulla fascia opposta, dove a volte l’aveva collocato Thiago Motta. Largo a sinistra, infatti, non riusciva ad accentrarsi per calciare in porta: una delle specialità delle casa, come dimostrato con le reti casalinghe siglate contro Monza e Udinese, che hanno contribuito a due successi pesanti nella rincorsa juventina al quarto posto.