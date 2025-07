Yildiz, ritorno alle origini: "Qui è sempre casa". E spunta... Spiderman

Yildiz, vacanze con... ritorno alle origini. Il numero 10, così come i suoi compagni Juve, gode del meritato riposo dopo la lunghissima stagione, conclusasi soltanto ad inizio luglio con gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il fantasista bianconero però, per iniziare il suo periodo di relax, ha scelto un posto inconsueto, ma solo apparentemente: Yildiz (in corsa per il Golden Boy) si è infatti recato in Germania, a Ratisbona (in tedesco Regensburg).