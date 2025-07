Vlahovic-Juve, nuovo round: braccio di ferro, ecco qual è il prezzo di Dusan. Gonzalez fa le valigie

Torino - Tutto intorno a Dusan : ecco dov’è che ruota il calciomercato della Juventus . Il centravanti serbo, nel pieno del weekend che spacca quasi in due il mese di luglio, continua a coltivare incertezze sul suo futuro . Tra Vlahovic e la Juve, infatti, non c’è ancora una parola chiara sull’uscita , resiste anzi la volontà del calciatore di giocarsi le sue chance e di mantenere l’ultimo anno di contratto nel pieno delle sue garanzie economiche. Naturalmente, trattasi del solo inizio di un braccio di ferro destinato a infiammarsi ancor di più nelle prossime ore, molto probabilmente già oggi. Sono infatti previsti nuovi contatti per provare a sbloccare l’impasse legato all’ex Fiorentina, da cui è arrivata solo poco tempo fa l’apertura all’addio , ma solo previa buonuscita .

La cifra richiesta da DV9 e dal suo entourage viaggia (in totale) sui 10 milioni di euro, da dividere equamente. Sulla risoluzione non c’è l’okay della società. L’obiettivo, in generale, è quello di non perdere la cifra totale del’ingaggio che andrebbe a percepire in caso di permanenza. Ossia i 12 milioni finali, premi e bonus inclusi. Non sarà facile, perciò è un nodo da sbrogliare,da lavorarci senza fretta e con la pazienza necessaria. È che, con i milioni ricavati dai possibili saluti di Vlahovic (che continua ad avere mercato, dal Milan all’Arabia Saudita), la fase di compravendita della Juventus potrebbe tornare a decollare.

La situazione di Alberto Costa e Kolo Muani

E senza passare da cessioni più semplici, tipo quella di Alberto Costa. In entrata, del resto, c’è ancora tanto da fare. A partire proprio dal centravanti: Randal Kolo Muani, in vacanza, aspetta novità consapevole della collina da scalare per tornare a Torino. La Juve continua a proporre un prestito con diritto di riscatto, dal Psg non c’è mai stata apertura, sebbene sia stata registrata la volontà dell’attaccante di rientrare lì dov’è stato bene. Appena i bianconeri si smarcheranno da un po’ di situazioni, magari recuperando qualche capitale, si potrà pensare nuovamente a un affondo. Non preoccupa il Chelsea: è impegnato su altro. E poi due punte ce l’ha già, con Delap e Joao Pedro che han dato buone sensazioni durante il Mondiale.