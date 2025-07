Calciomercato, Juve su Piquerez: tra Dodo e Tavares irrompe l'esterno del Palmeiras

La Juventus si rifà le ali. Per provare nuovamente a spiccare il volo, dopo aver tenuto negli ultimi anni una traiettoria troppo bassa per soddisfare le ambizioni del club e dell’ambiente. Non era prevista una rivoluzione, lì sulle corsie esterne, ma il mercato – si sa – ha vie infinite. E, a stretto giro, un profondo ricambio potrebbe diventare realtà. Weah, in fondo, è sempre più vicino al Marsiglia di De Zerbi. E, al contempo, si è aggiunta la variabile Alberto Costa. Il portoghese è un profilo gradito tanto alla società quanto a Tudor, che negli Stati Uniti ha attinto a piene mani alla sua freschezza atletica durante il Mondiale per Club. Ma, nelle scorse ore, lo Sporting – che già aveva conteso il 21enne a Giuntoli a gennaio, quando era stato prelevato dal Vitoria Guimaraes – è tornato a farsi sotto. Aprendo una breccia nelle certezze maturate nel frattempo alla Continassa. Tanto per intenderci: l’offerta del club luistano è stata reputata troppo bassa e già rispedita al mittente, però adesso il canale è aperto. E, a fronte di un solido rilancio, in modo da arrivare a sfiorare i 20 milioni, i bianconeri potrebbero anche cedere. Perché? Beh, perché entrate fresche rappresenterebbero una soluzione su più fronti, a partire da quello che riguarda il riscatto di Conceiçao, per cui si sta trattando – milione su milione – con il Porto. E se le offerte non arrivano per gli elementi considerati sacrificabili, allora, inevitabilmente, si prendono in considerazione le altre. Come quella dello Sporting per Alberto Costa, appunto.