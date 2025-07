Alberto Costa, lo Sporting accelera: c'è l'accordo col giocatore, le richieste della Juve

La Juve è attenta sul mercato, in entrata e anche in uscita, perché serve anche vendere per finanziare gli acquisti per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Tudor e renderla ancor più competitiva. L'obiettivo è quello di rilanciarsi e lottare per qualcosa di più del semplice quarto posto, ragion per cui Comolli sta valutando ogni situazione per trarre il maggior vantaggio per i bianconeri. Nella lista potrebbe rientrare anche Alberto Costa , uno dei più positivi al Mondiale per Club e su cui si è mosso lo Sporting Lisbona . Nonostante non sia tra i cedibili, la Juve sta prendendo in considerazione l'idea di poterlo vendere a condizioni vantaggiose, soprattutto per la mancanza, sin qui, di offerte per i giocatori considerati sacrificabili. Insomma, bisogna fare di necessità virtù e anche l'eventuale uscita di Costa potrebbe aprire comunque scenari interessanti sul mercato in entrata.

L'arrivo a gennaio e l'interesse dal Portogallo

Alberto Costa, già nel mirino dello Sporting a gennaio, è arrivato in bianconero pescato da Cristiano Giuntoli (ex ds bianconero), strappato al Vitória Guimarães proprio nel rush finale della sessione invernale. Ora, a distanza di pochi mesi, lo scenario potrebbe ribaltarsi, con il possibile ritorno in Portogallo dell'esterno. Da parte bianconera, la cessione di Costa non viene considerata prioritaria, ma potrebbe rappresentare una scelta strategica in un momento in cui il club sta cercando liquidità per chiudere altre operazioni. Una su tutte: il riscatto di Francisco Conceição, per il quale la Juve è in trattativa serrata con il Porto, trattando al dettaglio ogni milione. In assenza di offerte concrete per altri profili in uscita, anche nomi inizialmente non destinati alla cessione possono diventare oggetto di valutazione.

Offerta Sporting e posizione Juve

Lo Sporting sta spingendo forte per Alberto Costa, con cui ha già raggiunto un'intesa di massima per un contratto valido fino al giugno 2030. L'esterno portoghese è un obiettivo dichiarato del club di Lisbona, che già lo seguiva con attenzione nel corso della sessione invernale di mercato. Il club portoghese ha presentato una proposta complessiva da 18 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi le prestazioni del classe 2003, come riportato su X da Nicolò Schira. La Juventus, tuttavia, al momento non ha ancora accettato, preferendo valutare la possibilità di incassare una cifra più vicina ai 20 milioni. C'è però apertura al dialogo: i contatti tra le due società sono continui e si cerca una formula che possa soddisfare entrambe le parti. Come parte dell’accordo, la Juventus potrebbe mantenere una percentuale del 10% su una futura rivendita del giocatore, un dettaglio che potrebbe rappresentare un’importante garanzia in ottica futura. I colloqui tra Sporting e Juventus proseguono, con la consapevolezza che un piccolo rilancio economico da parte del club portoghese potrebbe sbloccare l’operazione.

