Kolo Muani o Vlahovic, non c'è altra strada. Modesto, ecco il primo nodo Juve da sciogliere

Kolo o non Kolo? È questo il dilemma. O meglio, il primo nodo che il neo direttore tecnico, François Modesto, sarà chiamato a sciogliere insieme a Damien Comolli nelle prossime settimane. Una trattativa infinita, avviata mesi fa quando la Juventus - ancora nel mezzo della corsa per la qualificazione in Champions League - ha fatto presente al club parigino di essere interessata a prolungare l’avventura dell’attaccante francese a Torino. Da lì la definizione di quel prestito “ponte” che ha permesso a Kolo Muani di giocare con i bianconeri il Mondiale per Club. Una stretta di mano formale. Quasi una promessa in virtù di un’unità di intenti palpabile che - presto o tardi - avrebbe portato i due club a venirsi incontro. Il Psg, smaltita la sbornia del suo primo successo europeo, non contento ha sfruttato il Mondiale per Club per ribadire un concetto da tempo appurato, e cioè che la squadra di Luis Enrique non ha bisogno di Kolo Muani per brillare. La Juve, invece, vede in lui il profilo ideale a cui affidare le chiavi dell’attacco al fianco del neo arrivato Jonathan David. Motivo per cui la prossima settimana, al rientro dei parigini dalla rassegna iridata, è stato programmato un incontro tra i dirigenti delle rispettive squadre per trovare una formula che possa accontentare tutti.