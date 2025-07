Casi, dubbi e pezzi mancanti: il rischio di Tudor e il via ai primi tagli della Juve

La Juve ha fretta: Comolli a lavoro

Sono 19, invece, dalla partenza per Herzogenaurach, sede Adidas e del ritiro di una settimana. Perché sarebbe una data da cerchiare in rosso? Perché lì sarà fatta la prima scrematura concreta ed evidente tra i giocatori che saranno a disposizione di Tudor e quelli che invece saranno destinati a rimanere a Torino, alla ricerca di una soluzione e di una differente sistemazione. Per quella fetta di mercato, di fatto all’inizio dell’ultimo e infuocato mese, Comolli conta comunque di risolvere più grane, o almeno di giocare sul prossimo step della gestione della rosa. E cioè: per ogni ingresso immaginato o trattato, occorrerà prima fare spazio, fisico e salariale. Un coordinamento che si porta dietro pure le situazioni dei vari Perin e Tiago Djalò, di Facundo e Nico Gonzalez, di Arthur e Milik. E ancora Douglas Luiz, eventualmente Filip Kostic, da capire invece le offerte in arrivo per Mbangula e chissà quelle che potrebbero portare a un addio in tempi rapidi per Kelly. Insomma: quanto c’è da fare. A occhio e croce, quanto un anno fa, quando il cambio di passo magari sembrava più scenografico per la curiosità legata a Thiago Motta e per lo stacco con il passato. Questa missione, tuttavia, non si preannuncia meno impegnativa. E nemmeno con un grado di rischio inferiore. È semplicemente diversa, negli uomini e nelle ambizioni, a tratti persino nel progetto: se nell’estate del 2024 sembrava non esserci spazio per qualche profilo d’esperienza, stavolta non verranno disdegnati. A prescindere, sarà un contorno di cui preoccuparsi solo dopo le portate principali. Quelle per cui il dg ha poco tempo, poco margine, tanto ancora da impostare. In bocca al lupo.