Calciomercato Juve, Weah e Alberto Costa in uscita. Suggestione Pubill, sondati altri due profili

A poco più di due settimane dalla partenza per il ritiro di Germania, la Juve si trova costretta a fare i conti con una serie di emergenze strutturali che potrebbero compromettere il decollo verso la prossima stagione. Sì, perché dalle parti della Continassa il vento soffia forte: porta via Weah , ormai a un passo dal Marsiglia di De Zerbi , e forse persino Alberto Costa , qualora lo Sporting decidesse di avvicinarsi alle richieste dei bianconeri (20 milioni). Un paradosso tecnico se consideriamo il peso specifico degli esterni nell’impianto tattico di Tudor; ma che certifica una necessità impellente: per poter impostare il mercato in entrata serviranno prima almeno un paio di cessioni. Per i partenti annunciati - dunque i vari Vlahovic, Douglas Luiz, Mbangula… - al momento non sono arrivate ancora offerte ufficiali, da qui la scelta della Juventus di valutare concretamente di sacrificare chi, invece, fa gola al resto dei club europei (Costa su tutti). La scelta di un esterno per la corsia di destra rientrava già nelle priorità di Comolli , ben prima che lo Sporting bussasse alla porta per rilevare l’ex Vitoria.

Alla ricerca di un terzino

Un profilo giovane ed economico (al di sotto dei 15 milioni) da alternare al portoghese. Ora potrebbero servirne persino due, e alla svelta, dal momento che Tudor non gradirebbe di certo l’ipotesi di presentarsi a Herzogenaurach con la fascia destra vuota. I casting sono iniziati da tempo, con tanto di sondaggi per Nuno Tavares - che porterebbe Cambiaso sul lato opposto - e Dodo. Due piste complicate: la Lazio, con il mercato in entrata bloccato, non sembra intenzionata a privarsi del terzino portoghese, se non di fronte a un’offerta irrinunciabile che si avvicini ai 35 milioni. Dodo è tuttora nel vivo della trattativa con la Fiorentina per il rinnovo di contratto. Comolli nel frattempo, valuta vie alternative, a cominciare da Marc Pubill dell’Almeria. Terzino di spinta spagnolo classe 2002, finito nel radar di Milan e Wolverhampton e per il quale ci vorrebbero una quindicina di milioni.

Vagnoman e Munoz le alternative

Un prezzo simile a quello di Josha Vagnoman dello Stoccarda. L’esterno tedesco quest’anno si è guadagnato la titolarità nella corsia di destra della squadra di Hoeness, con la quale ha avuto modo di brillare anche in Champions League (1 gol e 1 assist). Un profilo che l’entourage di Comolli valuta con attenzione, non solo per via della sua duttilità (in stagione ha agito più volte anche sulla fascia sinistra) ma anche in virtù della sua situazione contrattuale: a giugno 2026 andrà in scadenza. Dettaglio che potrebbe fare gioco in un’ipotetica trattativa con lo Stoccarda. Tra i nomi in orbita Juve, oltre ai vari Gutierrez e Piquerez, spicca pure Daniel Munoz del Crystal Palace. Un profilo diverso dai precedenti, più costoso e navigato (a maggio compirà 30 anni), reduce da un ottima stagione in Premier League condita da 4 reti e 6 assist.