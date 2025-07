Nico Gonzalez, bufera in Argentina: "Ha tradito la compagna", spunta un video

Con la fine della stagione, con l'eliminazione della Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club, Nico Gonzalez continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. L'argentino è infatti finito sul mercato ed è al centro di diverse voci per dei possibili interessamenti dall' Al Hilal di Simone Inzaghi in Arabia Saudita . Nelle ultime ore il classe 1998 ha però scatenato diverse voci anche nel mondo del gossip, con il presunto tradimento nei confronti della compagna storica Paloma Silberberg . Il tutto sarebbe avvenuto all'interno di una discoteca, con alcune immagini che stanno facendo il giro del web soprattutto tra i media argentini che hanno dato la notizia. Una situazione che complica ancora di più il momento già molto complicato dell'ex Fiorentina, fuori dal progetto tecnico bianconero dopo appena una stagione.

Nico Gonzalez, scoppia la polemica sul presunto tradimento

Il presunto tradimento di Nico Gonzalez ai danni della compagna Paloma Silberberg vede come protagonista Sabrina Rojas, attrice e conduttrice televisiva 45enne molto popolare in Argentina. In un video che sta circolando sui social si vede infatti l'attaccante della Juventus parlare con la donna ad una distanza molto ravvicinata. Secondo le ricostruzioni dei media argentini, i due si sarebbero baciati e avrebbero lasciato il locale insieme. Una situazione che sta facendo discutere e che ha scatenato diverse polemiche visto che il classe 1998 ha una relazione con la modella ed influencer Paloma Silberberg da diversi anni, fin dalla sua esperienza alla Fiorentina.

Rojas, la smentita sul bacio con Nico Gonzalez

Dopo le voci circolate, Sabrina Rojas ha voluto chiarire la situazione con un'intervista alla trasmissione tv argentina Pasò in America: "Hanno inventato un giallo in cui dicono che ho una relazione con Nico Gonzalez, che ci siamo baciati al club e poi siamo andati via insieme. Voglio dire che non è vero, se fosse stato vero sarei rimasta silenzio. Voglio prendermi il tempo per chiarire che non lo è. Sì, ho chiacchierato con lui, sono andata in quella discoteca con degli amici e c'era un sacco di gente. Ho fatto delle foto con deii ragazzi che erano lì... Stavo bevendo e lui mi ha parlato. Mi ha chiesto cosa stessi bevendo... I gruppi di amici erano tutti mescolati. Non sapevo chi fosse. Abbiamo chiacchierato un po' perché, chiaramente, in un locale si parla così vicini che sembra quasi che ci si stia baciando. La musica era davvero alta. Lui, molto gentilmente, mi ha detto: 'Non sai chi sono?'. Io gli ho risposto di no e dopo gli ho detto: 'Oh, mio figlio morirà se scopre che sto parlando con te'. Quella è stata la fine la fine, sono andata via da sola. Ho salutato i miei amici perché sono andata in macchina e il proprietario del locale, Rodrigo, mi ha accompagnata al parcheggio. Sono andata via da sola, nessuno si è baciato con nessuno".