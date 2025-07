Yildiz e Huijsen, la connection sopravvissuta a Giuntoli e Motta: insieme anche tra Juve e Real© .

Uno è rimasto diventando il numero 10, l'altro è il grande rimpianto juventino dopo il passaggio in estate dal Bournemouth al Real Madrid per 60 milioni di euro: Kenan Yildiz e Dean Huijsen hanno vissuto due percorsi diversi in questi ultimi anni, ma sono rimasti grandi amici dopo l'esperienza vissuta, seppur per poco insieme, in bianconero. Sotto la guida di Montero nella Primavera 2022/2023, solo 33 presenze insieme per un totale di 2.176 minuti, ma mai in Serie A. Tra i due un continuo rincorrersi tra Under 19 e Next Gen con la promozione per entrambi a novembre 2023 in prima prima squadra con Allegri.