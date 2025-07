"Juve, non basta: serve uno alla Tonali e altri big dal mercato. Via Gonzalez, tenere Koopmeiners"

TORINO - Qualcosa è cambiato. E qualcos’altro dovrà ancora farlo. Ma la Juve, o almeno questa Juve, agli esterni offensivi ha scelto di non rinunciare. Più concretamente: ne ha fatto una propria versione, più accentrata e più in linea con il gioco, più fluida e pure per questo maggiormente imprevedibile rispetto alla staticità di qualche mese fa. E sì, ha funzionato. Anzi: è stata determinante per riaccendere speranze, idee. Banalmente anche i calciatori a disposizione. Tipo Conceiçao, di nuovo a un passo: sembrava fuori tipologia ed è arrivato a prendersi un posto per presente e futuro. Tipo Nico Gonzalez, ma con accezione opposta: ha giocato più basso e più alto, quadra mai trovata. È stata allora una strada illuminata, ha colto chi era in linea con le idee del tecnico e chi no. Chi avrebbe potuto vincolarsi all’idea e chi invece ora potrebbe farsi da parte. «Ma se lo chiedete a me, l’esterno è l’esterno. Ed è quello che salta il diretto avversario, che crea soluzioni, che poi ti fa fare gol. O ci arriva da solo», racconta Michele Padovano, 63 presenze e 18 reti alla Juventus. Campione d’Europa nel 1996, soprattutto. Michele Padovano, Conceiçao resta in bianconero. La scelta giusta? «Nello scorso anno ha dimostrato valore, dunque credo di sì. Diciamo che la conferma se l’è conquistata sul campo. Però...».