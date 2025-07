Sancho vuole subito la Juve! Mbangula, Weah e Alberto Costa: milioni in arrivo

Agosto si avvicina a grandi passi, il traffico sulle corsie inizia a farsi intenso. No, nessun riferimento a bollini neri da esodo in autostrada, sulla via verso spiaggia e mare. Storie di mercato. E di mercato della Juventus , in particolare. Accolto a Torino in pompa magna lo svincolato d’oro David, infatti, il club bianconero sta lavorando intensamente per rinfrescare le fasce. O, meglio, quelle che concettualmente erano considerate le fasce, prima che il 3-4-2-1 di Tudor accentrasse il raggio d’azione degli esterni in rosa. Che, ora, vanno. E vengono. Il primo a venire – anzi, a tornare – sarà come già anticipato Francisco Conceiçao . Le scorse ore si sono rivelate utili a Juventus e Porto per limare gli ultimi dettagli riguardo il riscatto dell’ormai ex Dragoes. I bianconeri non hanno attivato la clausola da 30 milioni presente nel suo contratto, che avrebbe previsto il pagamento dell’intera cifra in una sola tranche, ma hanno lavorato ai fianchi il club lusitano per strappare condizioni migliori. Il prezzo finale, tra parte fissa e bonus, sarà del tutto simile a quello della clausola, ma con una dilazione in quattro rate. Con il giocatore che, insieme all’agente Mendes , si è prodigato in prima persona per risolvere positivamente il rebus tra le parti, rispedendo al mittente le avances arrivate dalla Premier League, e in particolare da Everton e Wolverhampton.

Juve a un passo da Sancho

Se Conceiçao non può rappresentare a tutti gli effetti un volto nuovo nell’organico bianconero, altrettanto non si potrebbe dire di Jadon Sancho, soltanto vicino a vestire la maglia della Juventus un anno fa. E ancor più vicino adesso. Il Manchester United – che l’ha inserito nella cosiddetta “bomb squad”, il gruppo degli esclusi dal ritiro agli ordini di Amorim che comprende anche Rashford, Garnacho, Malacia e Antony – è entrato nell’ordine d’idee di non ottenere i 25 milioni inizialmente richiesti per il cartellino, abbassando le pretese fino ai 15 tutto compreso già messi sul tavolo da Comolli. A patto, però, di trovare una quadra unitamente ai bianconeri per accontentare il giocatore, che ai Red Devils chiede 5 milioni di buonuscita. Se ne sta parlando proprio in queste ore, senza che il recente interesse del Besiktas per l’inglese metta troppa pressione: la volontà del 25enne londinese, che ha già un accordo di massima per un stipendio da 5,5 milioni più bonus, è quella di raggiungere Torino il prima possibile.

Il mercato in uscita della Juve

Ma alla Continassa non si assisterà a nuovi ingressi se, al contempo, non si verificheranno le rispettive uscite. Come quella di Nico Gonzalez, che ha attirato l’interesse degli arabi dell’Al-Ahli. Come quella di Mbangula, sempre più vicino alla Bundesliga: il Werder Brema ha messo la freccia sul Wolfsburg, i bianconeri confidano di incassare dalla cessione circa 10 milioni. Preziosa liquidità, infine, potrebbe arrivare dagli esterni a tutta fascia: Weah è sempre a un passo dal Marsiglia, Alberto Costa in trattativa serrata con lo Sporting. Il club portoghese è arrivato a offrire 13 milioni più bonus, la Juventus ne chiede almeno 15 di parte fissa, oltre a una percentuale sulla rivendita, per privarsi di una pedina che a Tudor piacerebbe tenere con sé.

