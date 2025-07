"Vlahovic deve andarsene. Juve, blinda Kolo Muani perché davanti David da solo non basta"

Su Vlahovic, Yildiz e Conceicao

Ma, secondo lei, cosa è successo con Vlahovic?

«Ha avuto problemi, soprattutto di fiducia. E quando viene a mancare quello… insomma, credo che sia arrivato il momento di cambiare ambiente per lui. Secondo me è un giocatore di qualità, ma a volte ci sono storie che non partono mai. Quindi credo che lui abbia bisogno di cambiare proprio ambiente e avere nuovi stimoli. Diciamo che è una storia che non è mai cominciata quella con la Juventus, nel senso che non ha avuto i risvolti che tutti quanti pensavamo potesse avere. Capita, magari arriva in un altro ambiente e ritrova lo smalto, ritrova la brillantezza e la fiducia, soprattutto».