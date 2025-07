Il piano per la Juve al top: il nuovo test e come cambia lo staff di Tudor

Una settimana e si parte. Sette giorni per rimettersi a posto, sette giorni - gli ultimi - di vacanza da sfruttare fino in fondo. Perché poi si torna subito a fare sul serio. E già nel giro di un mese, dal 24 luglio del raduno alla Continassa al 24 agosto, sfida dell’Allianz Stadium contro il Parma , che inaugurerà ufficialmente la stagione. Nel mezzo - dal 2 al 9 agosto - il lavoro da fare a Herzogenaurach, sede Adidas, dove per la seconda volta di fila inizierà a prendere forma la squadra che sarà poi a disposizione di Igor Tudor . Ecco: se ci si aspetta qualche taglio pesante, è lì che potrà arrivare, perché lì il tecnico croato conta di avere il (suo) gruppo più o meno al completo, con un po’ di mercato a irrobustire o alleggerire la rosa, ma dettagli e non parti fondamentali ancora da comporre. Si vedrà, a ogni modo. Del resto, il mercato è imprevedibile, mentre la preparazione non potrà assolutamente esserlo. Sarà allora interessante sviscerare la programmazione di Andrea Pertusio , confermato alla guida dei preparatori atletici bianconeri - mentre si registra più di qualche movimento in uscita e in entrata tra i fisioterapisti -, che in appena 30 giorni avrà il compito di riattivare la squadra e di portarla già discretamente in condizione per il debutto in A . Come? Spazio ai fondamentali.

Gli obiettivi di Tudor e le amichevoli

E alla corsa: l’obiettivo è ottenere quell’intensità avuta soprattutto al Mondiale per Club, così da assecondare immediatamente la richiesta fisica e atletica dell’allenatore. Non sarà facile, anzi: sarà un vero e proprio esame da superare, anche perché la partenza potrà pure essere a mille, ma è la velocità di crociera a fare la differenza. E la stagione che è alle porte è decisamente simile a quella che si è appena conclusa. Tra partite da giocare. Viaggi da intraprendere. Pressioni da non sottovalutare, specialmente se i risultati - come un anno fa - dovessero essere nuovamente ballerini, senza una soluzione più logica di continuità. Per questo, l’obiettivo bianconero è quello di arrivare preparati al massimo all’evento. E allora, oltre all’amichevole già confermata contro il Borussia Dortmund, nel tempio (anche dei ricordi) del Westfalenstadion del 10 agosto, si procederà con un test in famiglia già il giorno 13. Sarà poco più di una sgambata, un allenamento congiunto, di fatto la sostituzione - già attuata in passato - del vernissage di Villar Perosa, con una selezione di Next Gen e Under 20 ad affrontare la squadra di Tudor. Non sarà l’ultima, con ogni probabilità.

Test finale prima del campionato

La Juve è al lavoro per definire un nuovo appuntamento prima che inizi ufficialmente il campionato, dunque nell’ultimo weekend libero da impegni. Con i principali campionati europei già al via a metà agosto - oltre alla Premier, storicamente tra le prime, anche Liga e Ligue 1 inizieranno intorno a Ferragosto - resiste la possibilità di effettuare il test finale con una squadra di Serie A, così come capitato nel 2023 contro l’Atalanta, al Dino Manuzzi di Cesena. L’idea è di incrociare un club di livello, in modo da effettuare un test che possa dare indicazioni reali al mister, alla squadra, e naturalmente ai tifosi.

