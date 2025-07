Il panico tra tifosi e la non banale rinuncia di Conceicao: era sempre e solo Juve

TORINO - Francisco Conceicao , il Porto e la Juventus nell’occhio del ciclone. Dove, da definizione, si intende la regione relativamente calma, mentre tutto intorno l’evento atmosferico scatena la sua furia seminando il caos. È questa la descrizione di quanto successo nelle ultime ore della trattativa che porterà il portoghese ad essere definitivamente un calciatore bianconero. Un documento è stato il battito d’ala della farfalla che ha generato il panico tra i tifosi di Madama. In particolare, un foglio controfirmato da Conceiçao che certifica la rinuncia del giocatore a quanto gli sarebbe spettato della trattativa , in quanto detentore del 20% del suo cartellino, circa 6 milioni di euro. È arrivato nella serata del 16 luglio, quando ormai Juventus e Porto si erano strette le mani – accordandosi su un pagamento di 32 milioni dilazionato in 4 rate -, e dato il tempo di sbrigare ogni faccenda burocratica. Senza mettersi fretta. Soprattutto, senza darsi ultimatum. Ed ecco che, dunque, mentre il caos regnava sovrano, al centro del tavolo della trattativa tutto scorreva lineare, come già preventivato.

Conceiçao alla Juve: ci siamo

Sorride il Porto che, alla fine, riceverà la cifra fissata dalla clausola, anche se rateizzata. Sorride la Juventus che non dovrà sborsare immediatamente 30 milioni, ampliando così i margini di manovra dell’attuale mercato. Sorride anche il calciatore che, insieme al suo entourage, capitanato da Jorge Mendes, ha instradato la negoziazione: no ad ogni alternativa, l’intenzione è sempre stata quella di continuare a vestire la maglia bianconera. La rinuncia al 20% lo dimostra ampiamente. Un gesto per nulla banale, che gli porta in dote la riconoscenza del tifo bianconero. Applausi e magari anche qualche coro, sembra già di sentirli quando farà la sua prima comparsa a Torino, in concomitanza con il raduno della squadra, il 24 luglio. Infine, sorride soprattutto Igor Tudor. L’allenatore croato, fin dai primi colloqui con Comolli, ha reso chiare le sue intenzioni: continuare a puntare su Chico. Le iniziali frizioni, le panchine e un post social che fece parecchio rumore – "Un giorno sapranno", aveva scritto Conceicao dopo l’ennesima esclusione -, si sono trasformate in un sodalizio che si è rinsaldato nell’ultima parte della passata stagione, fino all’esperienza del Mondiale per Club. Nessun dubbio sull’operazione con il Porto e nessun dubbio dal punto di vista tattico: nel 3-4-2-1 di Tudor c’è ampio spazio per il portoghese. Lì, tra le linee, a scombinare le carte delle difese avversarie, dialogare con Yildiz e imbeccare Jonathan David. In attesa di veder girare velocemente le gambe di Chico, si procede ancora con le giuste tempistiche, senza bisogno di accelerare. Il comunicato con l’ufficialità e tutti i dettagli economici arriverà a breve, nessuna fretta.

