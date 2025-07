Thuram veste Pogba: il dettaglio Juve negli allenamenti in vacanza con Marcus

Mancano ormai pochi giorni al ritorno in campo per la Juventus , pronta a inaugurare la nuova stagione con il raduno alla Continassa fissato per il 24 luglio, sotto la guida di Igor Tudor. Il 'ritardo' rispetto ad altri club italiani è stato programmato e giustificato: i biannconeri, infatti, sono stati impegnati al Mondiale per Club negli USA. Proprio per questo, il tecnico croato, ha concesso ai suoi giocatori qualche settimana extra di riposo dopo una stagione intensa, sia sul piano fisico che mentale. L'obiettivo è ripartire con il giusto mix di freschezza e concentrazione, in vista di una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa su più fronti. Tra i protagonisti più attesi, spicca il nome di Khephren Thuram , immortalato sui social durante gli allenamenti in vacanza assieme al fratello Marcus.

Khephren Thuram si prepara al meglio

Mentre la squadra si prepara a tornare al lavoro, Khephren Thuram non ha smesso di allenarsi, nemmeno durante le vacanze. Il centrocampista francese, classe 2001, è attualmente in vacanza con il fratello Marcus, attaccante dell’Inter, con cui condivide non solo il legame familiare ma anche la stessa mentalità da professionista. Sui social, proprio il centravanti nerazzurro ha pubblicato alcune immagini che lo ritraggono durante delle sedute di allenamento personalizzato, proprio insieme a Khephren. I due fratelli stanno seguendo un programma fisico mirato per mantenersi in forma e presentarsi al meglio alla ripresa delle attività con i rispettivi club. Un dettaglio non è sfuggito ai tifosi della Juventus: Khephren indossa la maglia di Paul Pogba.

Un legame con Pogba e un ruolo centrale nella Juve di Tudor

La scelta di indossare la maglia di Paul Pogba potrebbe non essere casuale: i due, oltre a essere connazionali, condividono un rapporto di amicizia e stima reciproca. Il 'Polpo', recentemente trasferitosi al Monaco dopo la squalifica per doping, rappresenta per molti un punto di riferimento calcistico, anche per lo stesso Thuram. Indossare quella maglia è forse un gesto simbolico, un modo per onorare l'ex 10 della Juventus. Dal punto di vista tattico, Tudor punta molto su di lui per rinforzare la mediana, garantendo fisicità, inserimenti e qualità nel palleggio. Con il suo mix di potenza atletica e capacità tecnica, Thuram è diventato dopo una sola stagione uno dei pilastri del nuovo corso juventino. Il club crede molto nel suo potenziale e proprio per questo prova ad alzare il muro in ottica futura.