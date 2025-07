La Juve Next Gen torna a casa: stagione 2025-26 al Moccagatta

Importanti novità in casa Juve Nex Gen . Come annunciato attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero, dopo un’annata, quella da poco terminata, trascorsa a Biella , la seconda squadra tornerà a giocare ad Alessandria in un impianto che ha già rappresentato un punto di riferimento in passato, contribuendo alla crescita del progetto e alla valorizzazione di tanti giovani talenti.

La Juve Next Gen e il legame con il "Moccagatta"

Stiamo parlando ovviamento dello stadio “Giuseppe Moccagatta” che ha ospitato la Juventus Next Gen sin dalla sua nascita - ai tempi Juventus Under 23 - nell’estate del 2018 accompagnando la squadra per sei stagioni consecutive prima del trasferimento a Biella dall’agosto dello scorso anno. Il Moccagatta, dunque, torna ad essere la casa della Juve Next Gen: qui la formazione di Massimo Brambilla troverà un ambiente ideale per affrontare al meglio la nuova stagione che la vedrà impegnata tra campionato e Coppa Italia Serie C.

