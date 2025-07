Daffara spicca il volo verso la B: saluta la Juve e firma per l'Avellino

Le strade tra Daffara e la Juventus si separano. Non definitivamente perché il club bianconero punta tanto sul portiere classe 2004, ma è giusto concedergli spazio e con un step in avanti. Dopo due stagioni da protagonista tra i pali della Next Gen , l'estremo difensore inizia una nuova avventura: è ufficiale il suo passaggio in prestito all’ Avellino . Cresciuto nel vivaio bianconero, lascia momentaneamente Torino per approdare in Campania, dove avrà l'opportunità di confermare quanto di buono mostrato finora e continuare il suo percorso di crescita tra i professionisti. Una scelta strategica, tanto per il giocatore quanto per il club, che punta a fargli accumulare ulteriore esperienza.

Chi è Daffara

Arrivato giovanissimo alla Juventus, Daffara ha compiuto un percorso di crescita esemplare nel settore giovanile bianconero. Dopo essersi messo in luce nei campionati Under, è riuscito a guadagnarsi la fiducia dello staff tecnico della Next Gen, che lo ha lanciato tra i professionisti il 12 marzo 2023. Da quel giorno, il classe 2004 ha difeso i pali della seconda squadra bianconera per ben 83 volte tra tutte le competizioni, diventando rapidamente uno dei punti fermi della formazione. Le sue prestazioni, sempre convincenti e spesso decisive, lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti nel panorama dei portieri italiani under 21.

L'esperienza Mondiale e l'occasione Avellino

Nel corso delle ultime due stagioni, Daffara ha anche assaporato l’atmosfera della prima squadra, venendo spesso aggregato al gruppo guidato prima da Allegri e poi da Igor Tudor. L’esperienza più significativa in questo senso è arrivata poche settimane fa, quando ha preso parte al ritiro della Juventus per il Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti: un’opportunità preziosa per confrontarsi con il calcio di altissimo livello. Ora, il prestito all’Avellino, fino al 30 giugno 2026, rappresenta un nuovo passo importante, un’occasione per confermarsi come titolare in un club ambizioso e fare il definitivo salto di qualità.