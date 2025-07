Occhio Juve, Sancho piace anche in Premier: "Offerta allo United e contratto da stella"

Qualità e tecnica per alzare il livello alla Juventus : Comolli ha individuato Sancho come l'uomo chiave per dare un tocco internazionale alla rosa . Se l'inglese sta bene può fare la differenza e lo ha dimostrato anche al Chelsea. In bianconero potrebbe anche alternarsi con Conceicao o Yildiz, senza sovraccaricare il suo stato fisico e visto che al Manchester United è un esubero, il prezzo è alla portata. L’accordo con i bianconeri è già stato definito, l’agente in settimana è passato da Torino : si parla di un possibile quadriennale a 6 milioni di euro più bonus e un affare destinato alla fumata bianca ( qui tutti i dettagli ). Restano solo da limare gli ultimi dettagli, ma a dar fastidio alla Vecchia Signora nel momento di tagliere il traguardo, potrebbe essere il Nottingham Forest che si è inserito nella tratattiva negli ultimi minuti , come riportato dai media inglesi.

Nottingham su Sancho, pronta l'offerta allo United

Si sa, le squadre inglesi tra di loro hanno un rapporto diverso dalle altre: si arricchiscono nelle cessioni e hanno sempre un occhio di riguardo rispetto alle concorrenti europee. Nella trattativa tra Sancho, la Juve e il Manchester, si è inserito last minute il Notthingham Forest, come riportato anche dal Sun. Il ricco proprietario del club, Evangelos Marinakis, sarebbe pronto a investire una cifra importante per acquistare il calciatore e continuare così il progetto di crescita, dopo la conquista della Conference League. In realtà i biancorossi sono arrivati a un solo punto dalla Champions e in vista della prossima stagione vogliono ripetersi. E il Nottingham può anche sfruttare la cessione di Elanga al Newcastle a 64 milioni per mettere sul piatto un ricco bottino. Jadon diventerebbe poi la stella della squadra e su di lui finirebbero tutte le luci dei riflettori con un contratto da big. La Juve quindi non può sottovalutare questa situazione.

Sancho fuori dallo United

Una cosa è certa, Sancho non giocherà più con il Manchester United. Lo staff dei Red Devils ha già provveduto a cancellare il suo nome dalle lavagnette tattiche, come dimostra del resto l’esclusione dell’inglese dai convocati per l’amichevole con il Leeds in Svezia. E non ci sarà nemmeno per la tournée americana, a cui prenderanno parte i Red Devils dal 23 luglio in poi. Ora tocca alla Juve cercare di non dare vita ad un'asta e provare ad accelerare per mettere fuorigioco anche il Nottingham e puntare magari anche sulla volontà del calciatore e i dialoghi con l'agente.