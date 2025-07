È Juvexit: Weah verso Marsiglia, Olympiakos su Kostic, la Premier su Douglas Luiz. Intanto Bremer...

Il mantra dei prossimi giorni? Ottimizzare le risorse da qui al raduno. O comunque da qui a poche settimane. Serve per dare serenità al lavoro di Igor Tudor , ma anche per favorire l'approdo celere di forze fresche. Di uomini in grado di spostare da subito gli equilibri della Juventus . Il capitolo uscite in questo momento parte da Timothy Weah . Col Marsiglia la trattativa è ormai impostata da tempo, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Gli unici dettagli da sistemare sono legati allo scatto per il passaggio a titolo definitivo ai francesi, che sperano di strappare condizioni più complesse da raggiungere per avere le mani più libere a fine stagione. Ma nelle prossime ore, comunque, la fumata bianca non sembra in pericolo.

Anche Mbangula in uscita

C'è anche Samuel Mbangula nella lista dei partenti: il Werder Brema sta per definire l'affare sulla base di 10 milioni di euro. Linfa vitale per le casse bianconere, che finanzieranno i colpi in entrata. Tutto fermo, invece, per Alberto Costa. Lo Sporting spera, lui vuole restare a Torino, ma la Juventus riflette. La proposta dei lusitani, però, non scalda il cuore di Comolli e Modesto: 13 milioni sono troppo pochi. A maggior ragione perché i bianconeri ne chiedono almeno 15 più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Comprensibile, visto il rendimento avuto al Mondiale per Club: Alberto Costa è ancora tutto da scoprire e un addio prematuro non è caldeggiato alla Continassa, non a determinate condizioni.

La Premier su Douglas Luiz. Kostic in Grecia

E poi, naturalmente, c'è il capitolo Douglas Luiz: per lui Everton e West Ham sono pronte a dare l'assalto. Ma la Juventus, anche per esigenze di bilancio, non è in vena di saldi. I Toffees in particolare lo vogliono, ma per il prestito oneroso servono almeno 10 milioni e altri 30 per il riscatto obbligatorio. Il brasiliano è considerato un capitale del club: un anno dopo la Juventus si ritrova a dover valutare una cessione, senza però accomodarsi su cifre e formule, nonostante un’annata ampiamente al di sotto delle aspettative. Infine, nel calderone degli addii, potrebbe finirci pure Filip Kostic. Gradito a Tudor come vice-Cambiaso, sì, ma non certo incedibile per definizione. I bianconeri stanno intavolando una trattativa con l’Olympiakos sulla base di 4 milioni di euro: se il prezzo sarà quello giusto, il serbo saluterà Torino a titolo definitivo.