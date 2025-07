"Ricordo l'errore, le lacrime e Chiellini che mi dice: Tranquillo, vinciamo". Locatelli si emoziona

Dall'infanzia, alla vittoria dell' Europeo fino alla fascia da capitano della Juventus : Manuel Locatelli si è raccontanto nel corso di una lunga intervista in cui ha ripercorso tutta la sua carriera. Il centrocampista ha sottolineato ancora una volta la forte juventinità della famiglia e l'orgoglio nell'indossare la maglia bianconera. Un sogno partito grazie al primo gol in Serie A realizzato proprio alla Vecchia Signora nel 2016, quando era ancora al Milan . Un momento di breve apice prima delle difficoltà e la successiva rinascita, di cui il classe 1998 ha parlato arrivando a rivelare anche i suoi sogni per il futuro tra Juve e Nazionale, con la possibile prima partecipazione personale al Mondiale del 2026.

Locatelli racconta la sua infanzia

Il centrocampista ha iniziato l'intervista parlando della sua infanzia: "Quando ero ragazzino facevo l'animatore all'oratorio e ricordo che avevo dei bei rapporti con i bimbi. Mi divertivo a giocare con loro e a insegnargli delle cose. Mi vedevano come una figura già abbastanza importante perché giocavo già al Milan nel settore giovanile. Prima di andare all'oratorio c'era quell'orario dove si finiva di mangiare e nell'attesa guardavamo la 'Signora in giallo' con mio fratello cercando di risolvere i delitti. Galbiate per me è la mia adolescenza, ricordo tantissime volte quando andavo all'oratorio con i miei amici o con mio mio fratello e mio padre a giocare a calcio. Quando torno porto mio figlio a casa dei miei genitori perché vivono ancora lì. Si respira un'aria diversa, di casa. Cerco di staccare, poi è chiaro che devo fare il tour dei parenti che devo andare a trovare. Sono fortunato ad essere cresciuto in una realtà così perché ero tranquillo, i miei mi lasciavano fare le cose con calma, poi ci conoscevamo tutti. Credo che per un ragazzino è importante aver l'opportunità di uscire, stare tranquillo e potersi divertire con gli amici storici".

Il rapporto con il padre e il fratello

Quindi Locatelli ha approfondito il rapporto con il padre ed il fratello: "Mio padre è stato il mio primo allenatore, mentre con mio fratello coltivavo questo sogno sin da piccolino. Anche mia sorella ci teneva, con mia mamma facevamo le partite, facevamo due contro due e rosicavo perché dicevo che quando tiravano gli altri mia madre non parava (essendo in porta). Erano le mie fisse. E' un sogno che abbiamo coltivato insieme, tutti, sono stati sempre dalla mia parte. La fortuna più importante che ho avuto è che non mi hanno mai messo pressione".