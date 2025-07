Vlahovic si crede Benzema: l'autoparagone social scatena i tifosi Juve

Dusan Vlahovic continua ad essere al centro delle strategie di mercato della Juventus . Il serbo è infatti in uscita dopo le trattative naufragate per il rinnovo di contratto, ma per ora non ci sono state possibilità concrete per una cessione. Una situazione che sta complicando anche eventuali nuovi arrivi nel reparto offensivo dopo Jonathan David e la conferma di Francisco Conceicao a pochi giorni dall'inizio del raduno alla Continassa . Oggi l'ex Fiorentina ha però voluto mandare un nuovo messaggio criptico attraverso le storie del suo profilo Instagram, andando a riprendere una foto di un giovane Karim Benzema risalente addirittura ai tempi del Lione .

Vlahovic cita Benzema: il messaggio sui social

Un’immagine nostalgica, ma allo stesso tempo simbolica che può essere letta come una proiezione chiara del proprio futuro: da promessa del calcio europeo a fuoriclasse consacrato. Benzema, dopo aver brillato nel Lione, approdò infatti al Real Madrid divenendo una leggenda e completando un percorso stellare che lo ha visto protagonista prima nel leggendario tridente con Cristiano Ronaldo e Gareth Bale e poi con la conquista del Pallone d’Oro da stella assoluta nel 2022. Le interpretazioni del post e del messaggio potrebbero essere tante: il desiderio di lasciarsi alle spalle la tappa bianconera, oggi vissuta come un passaggio intermedio prima di una consacrazione assoluta - ben al di là da venire in tutta sincerità, Benzema era in grande ascesa mentre la carriera di Dusan è davvero in difficoltà - oppure la volontà di non lasciare la Juventus per mete non all'altezza, come l'Arabia ad esempio o la Turchia. “Non posso fermarmi qui”.

Vlahovic, il punto sul futuro e il paragone che non sta in piedi

Vlahovic ha ancora un anno di contratto garantito con la Juventus fino al 30 giugno del 2026 e percepisce il salario più alto dell'intera rosa da ben 12 milioni di euro annui. Tuttavia, l’attaccante classe 2000 è ormai fuori dai piani della società, che spera di cederlo il più presto possibile per risparmiare sull’ingaggio e liberare spazio per nuovi investimenti. Il paragone con Benzema, per ora, resta eccessivo: dopo stagioni altalenanti a Torino, rendimento discontinuo e occasioni sprecate, Vlahovic deve infatti ancora dimostrare di poter competere stabilmente ai massimi livelli. Ma il serbo non è nuovo a confronti impegnativi: già ai tempi della Fiorentina, in un’intervista fece scalpore dicendo che "Haaland è più veloce di me, per il resto ce la giochiamo". Intanto, alla Continassa si continua a lavorare per trovare una soluzione: si valuta ogni pista, ma l’uscita di Vlahovic è diventata una priorità per sbloccare altre operazioni nel vivo del calciomercato Juve.