Calciomercato Juve, Nico Gonzalez e Miretti tra Arabia e Serie A: il destino lontano da Torino

Tornare, e magari ripartire. Può essere il destino di Fabio Miretti , lo sarà quasi sicuramente per Nico Gonzalez . Non un ritiro differente, per l’esterno, rispetto all’anno scorso. Anzi, in realtà, sarà molto simile a quello che ha vissuto alla Fiorentina un anno fa, quando soltanto a fine mercato era stato poi sbloccato il suo passaggio alla Juventus. Il rischio è che ci si ritrovi più o meno nella stessa situazione, con i bianconeri magari un po’ più morbidi rispetto alla riluttanza della Viola. Il motivo? Nico è a tutti gli effetti uno dei tappi che non permette passi in avanti sul fronte acquisti. Il prezzo è stato fatto, e sta sui 30 milioni, il minimo utile per evitare una minusvalenza dolorosa. L’acquirente no, è tutto da trovare. E su questo si segnalano movimenti nuovi in Arabia Saudita, dove si è recato l’agente del giocatore, Alessandro Moggi , ufficialmente (e pure praticamente) impegnato nel definire l’operazione Retegui -Al-Qadisiyya, con il comunicato arrivato nelle scorse ore .

Gonzalez in direzione Gedda?

No, il club di Khobar non è su Gonzalez, che invece potrebbe andare a Gedda, lì dove resiste l’interesse dell’Al-Ahli, pronto ad accontentare le richieste sia della Juventus, sia del calciatore. Il punto infatti non è economico: è sempre stato un discorso di campionato e di opportunità. Quando sembrava potersi scaldare la trattativa, anche solo una settimana fa, le sirene di Inter e Atletico Madrid, unite all’idea più concreta dell’Atalanta, hanno portato l’esterno esattamente dove temevano i bianconeri: a prendere tempo, lo sguardo alla finestra in attesa di un segnale. Segnale che potrebbe dunque tornare dalla Saudi Pro League, alla quale Nico non ha mai chiuso definitivamente la porta, non lo farà a maggior ragione adesso con la Dea su Chiesa e Auslio e Marotta concentrati su Lookman. Non solo: conosce bene le difficoltà nel guadagnarsi una convocazione con l’Albiceleste dalll’altra parte del mondo, ma allo stesso tempo in bianconero partirebbe dalle retrovie. La scalata potrebbe allora rivelarsi ancor più ardua. Tant’è: seguiranno altre puntate, e lo faranno anche per Fabio Miretti, tra i bianconeri più richiesti in questo mercato ricco di sfaccettature.

Miretti nel mirino di Manna

Una potrebbe riguardare proprio il centrocampista, rientrato dopo un anno al Genoa e intenzionato a giocarsi le sue carte in bianconero, magari con qualche garanzia in più di considerazione, oltre che di minutaggio. L’idea di Tudor è quella di valutare la sua adattabilità al sistema di gioco in questi primi giorni insieme, ma Fabio deve recuperare dall’infortunio alla spalla ed è reduce dall’operazione di fine aprile. Tradotto: ci vorrà un po’ di tempo per ritrovarlo a pieno regime, e il mercato potrebbe semplicemente fare prima, anticipare qualsiasi tentativo. Del resto, sul giocatore ci sono due pezzi da novanta del calcio italiano: intanto i campioni d’Italia del Napoli, alla ricerca di una mezzala di qualità da inserire nel proprio organico - Manna lo considera un talento per presente e futuro - , quindi il Bologna di Vincenzo Italiano, uno che non si farebbe tanti problemi a lanciarlo anche con una discreta continuità. E il fine ultimo di questa stagione, per Miretti, è esattamente questo: prendersi tutto lo spazio possibile, lì dove gli sarà consentito. Nel frattempo, recupera e lavora a Torino, dove domani avrà un nuovo approccio con il gruppo e potrà tornare a mettersi alla prova. E al mercato, almeno per un po’, proverà a non pensarci.

