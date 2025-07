Comolli, ecco l'incontro stappa Vlahovic: l'accordo c'è e la Juve fissa il limite

TORINO - Quanto tempo è, quaranta giorni? Inevitabile partire dalle sfumature della deadline del mercato, da chiudere entro il primo settembre. È che sembra un’infinità se il pensiero è riferito alle operazioni in entrata, è che sembra dietro l’angolo se ci si sofferma sulle cessioni da produrre, e quasi in serie. Tra il bianco e il nero che pian piano riprende possesso della Continassa , c’è allora questa zona grigia in cui si muove Damien Comolli : il dg sa benissimo quanto questo periodo sia fondamentale nella costruzione di una squadra, e negli uffici torinesi si segnalano incontri, pranzi, contatti. Insomma: il solito. Soprattutto con un bel pezzo di squadra da costruire, e che non sarà costruito senza alcune, specifiche cessioni. I tappi sono lì, esattamente lì, cioè sul groppone.

Comolli e il nodo Vlahovic

Al primo posto tra i brutti sogni del dg resiste la possibilità che Dusan Vlahovic non vada via entro questi benedetti - o maledetti: punti di vista - quaranta giorni. Perciò nelle prossime ore si tornerà alla carica con l’agente del serbo, Darko Ristic, molto probabilmente con un incontro di persona. Con il procuratore, di fatto, un accordo per l’uscita è ormai arrivato ed è legato alla buonuscita da 10 milioni totali: manca l’offerta giusta, quei 25 milioni che nessuno al momento sembra disposto a sborsare. Nemmeno il Milan, dal quale pure viene costantemente confermato l’interesse, così come la più furba delle intenzioni: aspettare ancora un po’, magari un mese intero, in modo da trovare i bianconeri con le spalle rivolte verso il muro, quasi costretti a dover cedere per non crollare del tutto su quel fronte. Il gioco e il rapporto tra le parti potrebbero evitare lo smacco definitivo, ecco perché la priorità è mantenere più che distesi i rapporti con l’entourage. Andargli incontro per quanto possibile. Ma fissare pure un limite oltre il quale non si può andare, tipo presentarsi con una proposta al ribasso negli ultimi giorni. Discorsi di fine luglio, questi. Con (appunto) quaranta giorni ancora a disposizione. Chissà se si manterranno simili tra settimane, quelle in cui la fretta non si fa certo fedele consigliera.

Juve, vendere per fare cassa

Comunque, non di solo Dusan si comporrà il prossimo periodo. Anzi: sul taccuino restano da risolvere gli esuberi più evidenti (Arthur e Djalò), quelli più onerosi. E a proposito di questi: senza troppi giri o conti, sarà da lì che arriverà il tesoretto per finanziare gli acquisti. Anche perché, in sede bianconera, al momento ritengono di essere al completo. Non per una questione di competitività, ma proprio per un discorso di numeri: contando tutti i giocatori potenzialmente a disposizione di Igor Tudor, si arriva a quota 32. Tanti. Troppi. Perciò, sotto ad accelerare sul fronte uscite, prima che il traffico dei giorni finali possa condurre su strade oggi nemmeno contemplate, uno dei rischi del tirare troppo la corda. A ogni modo, in queste ore sarà definito l’addio di Mbangula, è vicino quello di Weah, c’è comunque da liberarsi dall’ingaggio di Arthur, mentre per Djalò sarà addio a titolo definitivo. Nei più vividi desideri dell’area tecnica, saranno tutte operazioni potenzialmente da chiudere nei prossimi sette giorni, in cui ci si affiderà inoltre alla buona stella del mercato - ossia alle offerte di terzi - per sbloccare tutto il resto.