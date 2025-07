Rugani, Carnevali chiama la Juve: "Al Sassuolo interessa, ma non credo che..."

Rientrato alla Continassa dopo il prestito all'Ajax, Daniele Rugani sembra intenzionato a restare ancorato alla rosa bianconera per la prossima stagione. Un proposito che passa anzitutto dal convincere Igor Tudor sulla scia di quanto dimostrato durante la spedizione statunitense al Mondiale per Club, dove il difensore classe '94 si è fatto apprezzare sia in campo che in veste di uomo spogliatoio. Con 149 presenze complessive in bianconero e un bilancio di 11 reti e 1 assist, il centrale è un profilo gradito in Serie A , ma l'intenzione del giocatore sembra essere quella di chiudere la finestra e dedicarsi esclusivamente al corteggiamento della Vecchia Signora, chiamata a riscattare il flop della scorsa stagione.

"Rugani? Non credo vogliano cederlo"

Conclusa l'esperienza all'Ajax, con cui è sceso in campo 26 volte in tutto, Rugani è tornato in Italia con le idee chiare su quale sia la maglia da indossare (e riconquistare). Il rendimento alla guida di Francesco Farioli ha nel mentre persuaso il nuovo tecnico del Porto a sponsorizzarlo alla dirigenza dei Dragoes nella speranza di poterlo riavere anche in Portogallo. In Serie A invece, a schierarsi in prima linea per il difensore sono il Genoa di Patrick Vieira e il Sassuolo di Fabio Grosso. Il Grifone è a caccia del sostituto di Mattia Bani (avviato in direzione Palermo), mentre i neroverdi hanno giudicato il profilo del difensore "interessante", ritenendo però come a giocare un ruolo non sia solamente la volontà del giocatore, bensì l'intenzione della stessa Juve a trattenerlo. Queste le parole dell'ad Giovanni Carnevali: "Rugani è interessante - ha detto ai microfoni Sky - ma non credo che la Juve lo ceda".