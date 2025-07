"Tra i più ambiti del mercato": Premier pazza per Douglas Luiz. "La Juve lo dà anche in prestito"

Il nodo Douglas Luiz resta uno dei più duri da sciogliere in casa Juve. Il centrocampista brasiliano è arrivato la scorsa stagione con la pressione dei 50 milioni di cartellino sulle spalle e con grandi aspettative. In campo però non le ha rispettate. Quando è stato schierato non è riuscito ad incidere e poi è finito nel dimenticatoio. Molti calciatori sono stati provati con insistenza nonostante periodi no, mentre il mediano ex Aston Villa non ha avuto tante possibilità, a causa anche di una serie di infortuni. E con Tudor la musica non è cambiato, con il croato che ha confermato la coppia Thuram-Locatelli a centrocampo. Le sue statistiche sono state pessime: 27 presenze e zero gol e assist tra tutte le competizioni. Al Mondiale per Club neanche ha avuto chance. I bianconeri proveranno a venderlo, anche se il suo prezzo a bilancio è da tenere in considerazione per evitare forti minusvalenze. E i sondaggi arrivano principalmente dalla Premier League.