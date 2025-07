Lontani allo Spezia, ufficiale l’addio Juve del giovane campione d'Europa

La Juventus saluta il giovane Matteo Lontani: il classe 2007 è un nuovo giocatore dello Spezia. Da un bianconero a un altro, con il centrocampista che è pronto a ripartire dopo il poco spazio con l'Under 20 di Torino. La scorsa stagione il mediano ha giocato anche in prestito al Cesena, dove si è potuto mettere in mostra con l'U18, collezionando più presenze. Il giovane talento nel 2017 si è laureato anche campione d'Europa con l'Italia Under 17 e ora proseguirà nel suo percorso di crescita lontano dalla Juve, sperando di poter convincere D'Angelo nel ritiro estivo dove verrà subito aggregato in vista del campionato di Serie B. I liguri giocano anche la Primavera 2, ma il centrocampista spera nel grande salto.