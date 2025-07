Joao Mario a Torino: Juve, ora visite e firma per il nuovo esterno destro

Formula e cifre

La trattativa tra Juventus e Porto, emersa pochi giorni fa come una fantasiosa indiscrezione, ha via, via assunto sempre maggiore credibilità con il passare delle ore, fino a trasformarsi - in breve tempo - in un'operazione definita in ogni dettaglio: Alberto Costa, oggetto misterioso fino a due giornate dal termine dello scorso campionato e poi, di colpo, apparso una pedina quasi insostituibile nello scacchiere tattico di Igor Tudor, lascia il club bianconero soltanto sei mesi dopo il suo arrivo, mentre a Torino, insieme ai circa tre milioni di euro di conguaglio, sbarca per l'appunto Joao Mario, la cui partenza ha 'diviso' i tifosi dei Dragoes.

