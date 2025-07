Kolo Muani, la scelta è chiara e il Psg lo sa: non c'è altro che la Juve

Non tutte le tonalità di bianconero sono uguali. Almeno per Randal Kolo Muani che da qualche giorno ha palesato ai suoi rappresentanti la preferenza per i colori della Vecchia Signora rispetto a quelli del Newcastle. Cromaticamente le maglie dei due club sono molto simili se non identiche, tuttavia nel cuore dell’attaccante francese il sentiment propende, decisamente, per la Juve. Non è un mistero, infatti, che nel semestre vissuto con la Vecchia Signora la punta transalpina si sia trovato molto bene. In campo e fuori . Tanto da legare parecchio con quasi tutti i compagni di squadra, oltre che con il tecnico Igor Tudor. Un feeling speciale testimoniato dalle varie interviste rilasciate dai calciatori bianconeri durante il Mondiale per Club e in cui spiccavano gli endorsment in favore della punta classe 1998. Una sorta di “resta con noi” collettivo proveniente dallo spogliatoio juventino che ha inorgoglito e toccato nel profondo Randal, sempre più propenso a proseguire la sua avventura all’ombra della Mole. Paris Saint Germain permettendo.

I desideri del Psg, le sirene arabe e turche

I francesi, infatti, al momento stanno facendo un po’ di resistenze dinanzi alla possibilità di cedere di nuovo Kolo Muani alla Juve in prestito con diritto di riscatto. Da Parigi stanno, infatti, spingendo per inserire l’obbligo di riscatto, così da incamerare almeno 40-50 milioni complessivi entro l’estate 2026 e monetizzare dall’addio di un elemento fuori dai piani dei Campioni d’Europa. Mossa legittima anche in virtù del fatto che Kolo fa gola in giro per il mondo e vanta diversi estimatori. Dall’Arabia più di una formazione ha bussato in queste settimane alla porta del presidente Al Khelaifi, ma senza successo. La punta, infatti, non sembra molto allettata dalla possibilità di volare in Saudi Pro League. Neppure la destinazione turca lo solletica, nonostante i tentativi di Josè Mourinho. Motivo per cui restano due strade al PSG per piazzare altrove un elemento che non ha più grande feeling (per usare un eufemismo…) col tecnico Luis Enrique dopo gli screzi dello scorso dicembre che gli erano costati il posto in squadra.

La Premier bussa ma Kolo ha scelto la Juve

Da un lato c’è la ricca Premier League con Newcastle (soprattutto) e Manchester United (solo un sondaggio al momento) interessati. Soluzioni che possono garantire ai parigini di monetizzare subito, ma che non hanno ricevuto il definitivo via libera di Kolo Muani. Il centravanti, infatti, vuole tornare alla Juve e la Serie A resta la sua priorità. Motivo per cui dalle parti della Continassa stanno operando a fari spenti per cercare di far desistere il Paris dai propri intendimenti relativi alla cessione a titolo definitivo.