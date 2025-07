La Juve riparte senza David e Conceicao: perché Tudor non può contare su tutti

La sensazione è quella di una piccola interruzione, poco più di una sosta nazionali. E, probabilmente, anche per quello non si registra esattamente la stessa aria elettrica che di solito accompagna l’inizio di ogni stagione. A inizio mese, l’1 luglio, la Juventus salutava il Mondiale per Club dopo la sconfitta contro il Real Madrid : una prestazione, soprattutto nel primo tempo, incoraggiante, una piccola finestrella sul futuro che si è colorata di verde speranza. Poi, il rompete le righe e l’inizio delle tre settimane di ferie previste da contratto, il cui termine coincide con la giornata di oggi. 24 luglio, si riaprono i cancelli della Continassa, inizia ufficialmente la stagione 2025/2026. Per qualcuno, in realtà, è già cominciata. In questi giorni, al Training Center , hanno iniziato a lavorare gli elementi della rosa che sono alle prese con i percorsi di recupero post infortunio: c’è chi vuole farsi trovare al meglio per il via agli allenamenti e chi, invece, continuerà il proprio percorso parallelo al resto del gruppo.

Presenti Bremer e Milik

C’è Bremer che già negli Stati Uniti si è allenato con la squadra, c’è Cabal che è qualche passo indietro, ma sempre sui giusti binari verso la stazione rientro in campo. Savona e Kelly, reduci da problemi fisici al Mondiale, rimbalzano tra fisioterapia e costante controllo delle condizioni fisiche. Ci sono Perin e Miretti che, tra una sessione e l’altra, danno un’occhiata al telefono, attenti agli aggiornamenti di mercato. Il portiere vorrebbe trovare spazio e minutaggio altrove, mentre Manna, al Napoli, vorrebbe tornare a lavorare con quel “Ciko” che ha visto crescere da vicino, a Vinovo. Infine, si è rivisto al JTC anche Arek Milik: grosso punto di domanda sul suo presente e sul suo futuro, reduce dal rientro con i compagni negli Stati Uniti, proverà a strappare una conferma, mentre il parco attaccanti della Juve è ancora tutto da definire. Nel frattempo, intorno al centro sportivo gravita anche chi è già oggi fuori dal progetto tecnico ma, in quanto tesserato, dovrà rispondere presente alla convocazione al raduno.

Gli assenti

È il caso di Tiago Djalò, reduce da una stagione negativa in prestito al Porto dove, nel finale, è stato anche messo fuori rosa. Contratto in scadenza il 30 giugno 2026, con un’opzione in mano alla Juve per rinnovare per altri due anni. Oggi, rappresenta un nodo di mercato intricatissimo, al pari di Arthur Melo, anche lui di rientro a Torino. Qualche problema in meno sul fronte Facundo Gonzalez: altro esubero, ma su di lui il mercato è piuttosto attivo. Rispetto ad un anno fa, la gestione sarà però differente: nessuna divisione della squadra, nessun campo uno e campo due. I convocati al primo giorno della stagione lavoreranno insieme, sotto la guida dello staff tecnico e atletico. Visite mediche già svolte, nessun passaggio al JMedical: oggi la squadra si incontra direttamente alla Continassa. Tra gli effettivi a disposizione di Tudor, non ci sarà Conceiçao. Per il portoghese qualche giorno extra di vacanze, il primo allenamento è previsto per lunedì 28 luglio. Non ci sarà neanche quello che, fin qui, è il grande acquisto dell’estate: Jonathan David. Ultime pratiche burocratiche da sbrigare per il canadese che, però, non tarderà di molto: domani dovrebbe già essere in gruppo, mentre dopo le visite di rito può arrivare già il momento di Joao Mario. Ad arricchire le fila, anche alcuni ragazzi che l’anno scorso hanno giocato in Next Gen: la speranza è quella di rientrare nel terzetto che, solitamente, ogni anno fa il salto di categoria.