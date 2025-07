"Tudor, Juve carica ma incompleta. Motta svuotava Yildiz! Comolli, Modesto e non dimenticate lui"

I cancelli aperti. I primi tifosi all’esterno del centro sportivo. Una nuova stagione che riparte. Il calcio è una meraviglia pure per questo: perché è ciclico. A ogni inizio corrisponde una fine, ma pure a ogni fine corrisponde un nuovo inizio. Alessio Tacchinardi, 404 presenze con la Juventus, ne ha vissuti 11. Ritiri e raduni, in montagna e nel caldo torrido della Torino d’estate. Se ci ripensa, gli scappa un sorriso: «Erano tempi di emozioni forti, percepivi la carica della gente. E ti caricavi a tua volta».



Tacchinardi, e oggi? Come sarà per Tudor?

«Sono convinto che sarà più facile rispetto a quand’è arrivato».



Perché?

«Ci sarà meno pressione. A fine marzo la squadra era in grande difficoltà, mentalmente e fisicamente. E Igor ha dovuto dare un’impronta molto diversa».



Cosa eredita, da quel periodo?

«L’identità. Il lavoro. Non dico possa preparare l’annata con più calma perché il Mondiale ha portato via del tempo, ma allo stesso modo quel periodo ha aiutato tutti. Ci si è ritrovati in un’idea».