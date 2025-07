McKennie-Juve, frenata: Allegri e Conte bussano ma il ritorno a casa...

Stavolta no, non sarà come le altre. Cioè: Weston McKennie non correrà il pericolo di trovarsi sul campo due della Continassa, alla ripresa. Né si allenerà a orari differenti, con chi ha già il biglietto per andare via da Torino. Nonostante il contratto in scadenza tra 12 mesi, il centrocampista americano resta centrale nel progetto di Tudor , e confida in una svolta sul fronte rinnovo. Al momento, le distanze sulle commissioni costringono a una frenata, che è stata brusca, però neanche irrecuperabile . Semplicemente, le parti dovranno tornare a parlarsi, e sarà più facile con il texano rientrato ieri a Torino. L’alternativa? Eh, resta la cessione . Perché nessuna delle parti in causa vuole fermarsi a metà, con lo spettro dell’addio a parametro zero. O meglio: per il calciatore sarebbe pure un’opzione, magari per recuperare qualche offerta più interessante e naturalmente più remunerativa. Ma la Juve non vuole, né può permetterselo. Perciò osserva con interesse tutto ciò che sta accadendo attorno al giocatore, che un suo mercato ce l’ha. Eccome.

Il Milan ci pensa

A partire dalle grandi di Serie A, con il Milan - oggi allenato da Massimiliano Allegri, tra i principali estimatori del 26enne - e il Napoli dell’ex direttore sportivo bianconero Giovanni Manna. Per adesso, due sondaggi. Con l’idea di non affondare immediatamente il colpo, ma capire semmai la direzione degli incontri tra Juventus e Weston, se ci sarà margine per ricucire o se sarà effettivamente lo spettro del divorzio a prendere la scena. McKennie, a prescindere, ha dato priorità all’opzione permanenza: il desiderio è quello di rimanere a Torino, dove si sente assolutamente una pedina importante per la guida tecnica, e dove la scorsa annata, pur partendo inizialmente dalle retrovie, ha totalizzato 48 presenze. La duttilità aiuta certamente, però è pur vero che per lunghi tratti, e in particolare durante gli alti e i bassi del periodo di Thiago Motta, ha saputo ritagliarsi il suo spazio con chiaro merito. Al punto da prendere in eredità la fascia di capitano, guadagna per anzianità (è in bianconero dal 2020) e per l’esempio fornito ai compagni.

Ritorno in Usa?

Nel caso in cui non dovesse proseguire la sua storia con la Juventus, Wes non disdegnerebbe un arrivo negli Stati Uniti: in Mls, in fondo, non ha mai giocato. E con il gigantesco arrivo di Messi, lo sviluppo del sistema calcistico statunitense e soprattutto il Mondiale americano (per Nazionali) in arrivo dopo quello appena affrontato con il club, la voglia di casa si è tiepidamente fatta sentire. Insieme alla consapevolezza che non sarebbe un passo indietro enorme, e che potrebbe inoltre non essere per sempre: se vorrà, qualche proposta interessante in Europa potrà comunque arrivare. Saranno tutti temi pronti ad accompagnarlo in questi giorni, i primi di allenamento e gli ultimi di chiacchierate esplorative con Comolli e Modesto, dai quali emerge una volontà chiara sulla linea da adottare: i rinnovi sono argomenti prioritari.

Ancor di più per i contratti che potrebbero farsi trappole sul mercato, proprio come questo. Il prossimo passo, allora, può diventare anche il più classico: trovarsi a metà strada, quella del giusto compromesso tra l’offerta bianconera e la richiesta dell’entourage, intenzionato a riprendere i discorsi lì dove sono stati interrotti. Sull’accordo trovato, e però trovato con Cristiano Giuntoli. Non più l’interlocutore che troveranno di fronte. Un cambio di scenario e di personaggi nient’affatto secondario.

