Gatti alla Chiellini e Tudor già striglia la Juve: "Voce, serve la voce!". Toh, si rivede Cabal

La Juventus ha bisogno di ordine e serenità per mettere da parte le delusioni passate e iniziare al meglio la prima stagione. Ma nel primo giorno di allenamento ha dovuto subito convivere con un primo problema: l'assenza ingiustificata di Douglas Luiz , con la società che prenderà provvedimenti. La squadra, nonostante questo, ha mostrato tranquillità e sorrisi, con Cambiaso e McKennie sempre in prima linea a rallegrare il gruppo . Il caldo si è fatto sentire, ma Tudor e il suo staff non si sono risparmiati. La volontà è chiara ed è quella di ritornare a lottare per qualche trofeo, come ha ribadito anche Comolli nella conferenza stampa di presentazione.

Juve: il primo allenamento tra battute, ritorni e indicazioni

La bella notizia per la Juventus è la presenza di Cabal oltre Bremer. Anche lui aveva subito la rottura del legamento crociato e ora è pronto a recuperare la forma per rimettersi a disposizione di Tudor e dare un'alternativa importante sia da braccetto sia da terzino in caso di difesa a quattro. Due acquisti a tutti gli effetti, visto che hanno saltato quasi tutta la passata stagione. Sin dai primi minuti con il pallone tra i piedi, le indicazioni di Tudor e tutto lo staff sono state chiare: “Voce, abbiamo bisogno di voce. Bello sentire la squadra che si chiama”. L'importanza di rafforzare ancora di più il gruppo è un tema importante. Far capire il valore della juventinità. E a rappresentarlo sicuramente c'è Gatti, che dopo l'ultima parte di stagione saltata per infortunio, è sceso subito in campo con voglia di essere un leader. E il rinnovo del contratto potrebbe averlo caricato ancora di più.

Nel gruppo si sono visti anche Arthur e Djalo, in attesa di una sistemazione, ma sempre rispettosi quando vengono fissati gli appuntamenti. Presente anche Vlahovic, che in attesa di capire il suo futuro, sempre più lontano da Torino, ci ha tenuto a salutare con un "Oh ragazzi, com'è?". Dopo qualche corsa, la squadra ha svolto una partitella di solo possesso, in cui si è lavorato molto anche sulla postura di Thuram, uno dei pilastri per riportare la Juve dove merita.