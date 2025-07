Calciomercato Juve: Sancho, Molina, Amrabat. La carta Kostic, i nomi a sorpesa

TORINO - La rivoluzione che riguarda la Juve non è ancora finita. Sì, a Torino è sbarcato Joao Mario , ma nel frattempo è andato via Alberto Costa. E poi resta sempre il nodo Timothy Weah: la sua partenza, di fatto, è ormai soltanto questione di tempo. Tempo che la Juventus vuole impiegare per individuare il profilo giusto per una fascia che necessita di qualità prima di ogni cosa. Intanto, una novità importante: ieri c’è stato un nuovo contatto sul fronte Sancho , e direttamente in sede. Un intermediario dell’operazione è tornato a bussare alla porta di Comolli per capire lo stato delle cose. Tutto fermo, causa cessioni da fare. Ma allo stesso tempo vivo.

Molina e le alternative

Facendo qualche passo più indietro, ai bianconeri - e non è certo un mistero - continua invece a interessare Nahuel Molina. Un vincente, un giocatore di caratura internazionale, che ha anche il discreto vantaggio di conoscere molto bene la Serie A a livello tattico. L’Atletico Madrid, proprio per la corsia destra, ha già ufficializzato Marc Pubill. Mossa che inevitabilmente complica il futuro dell’argentino al Wanda Metropolitano, che oltretutto occupa una casella da extracomunitario. Un addio, a maggior ragione in un momento in cui i Colchoneros hanno necessità di incassare almeno una parte della somma già spesa per allestire la rosa di Simeone (a Madrid è appena atterrato Hancko, vecchio pallino di Giuntoli), non sarebbe accolto con dispiacere. Neppure da Molina, ovviamente, che alla Juventus strizza un occhio già da un po’. Le alternative sullo sfondo, in ogni caso, restano vive: da Dodo della Fiorentina, che però sta rilanciando per blindarlo con un rinnovo regale, passando per Jonathan Clauss del Nizza (gradito a Tudor), fino ad arrivare a Josha Vagnoman dello Stoccarda, occasione golosa perché in scadenza di contratto.

Juve, chi al posto di Douglas Luiz. La carta Kostic

La Juventus, però, deve riflettere velocemente anche sul centrocampista che rimpiazzerà Douglas Luiz. Una missione d’obbligo, diventata un’urgenza nelle ultime ore. Il primo della lista è sempre Morten Hjulmand. Il canale con lo Sporting è stato già aperto nei giorni scorsi coi dialoghi per Alberto Costa, prima della virata in direzione Oporto. Il problema - non certo di poco conto - è il prezzo del danese: la clausola è di 80 milioni, ma i portoghesi sono aperti a trattare anche intorno ai 50. Considerati tanti, troppi, in ogni caso. Sebbene la qualità del talento scovato a Lecce da Pantaleo Corvino metta d’accordo tutti. Il piano B più caldo resta Yves Bissouma del Tottenham, che però diventerebbe impossibile con l’eventuale arrivo di Molina: lo slot a disposizione per gli extracomunitari è uno solo. In queste ore, però, sono salite le quotazioni di Sofyan Amrabat. Tudor lo accoglierebbe a braccia aperte, ma non è l’unico in Italia: il marocchino interessa anche all’Atalanta. Ma la Juventus sta parlando col Fenerbahce anche per Filip Kostic, motivo che potrebbe agevolare la buona riuscita dell’operazione. Amrabat in Serie A può tornare ad essere un elemento dominante in mezzo al campo e i bianconeri sono stuzzicati dalle caratteristiche dell’ex giocatore della Fiorentina, che festeggerà 29 anni il prossimo 21 agosto. La maturità calcistica di Amrabat è un fattore positivo, sebbene sia reduce da una seconda parte di stagione in Turchia condizionata da qualche problema fisico. La Juventus, in questo senso, può rappresentare un’occasione ideale per rilanciarsi a livello internazionale.

