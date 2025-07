L'ambizione di Vlahovic, le necessità della Juve e l'incontro decisivo: come può finire

TORINO - Sono quei passi lì: quelli decisivi. Perciò con un margine di manovra piuttosto risicato, perché ogni aspetto dell’affaire Vlahovic non può essere sottovalutato . E allora, dov’eravamo rimasti? Alle immagini di ieri, tanto per iniziare: Dusan che si allena, Dusan che sorride a compagni, tifosi e alle camere accese, pronte a riprendere le prime sedute agli ordini di Igor Tudor. Sembra tutto come sempre, e invece è tutto diverso , anche solo rispetto a qualche settimana fa. DV9 lavora infatti alla sua uscita , è impegnato in prima persona nel cercare di risolvere l’impasse in cui inevitabilmente si trova. E un po’ per scelta, perché le proposte arrivate finora sul tavolo bianconero, e quindi anche sul suo, non sono state reputate all’altezza. Legittimo. Com’è legittima adesso la fretta percepita alla Continassa, dove in queste ore ci sarà l’ incontro diretto con Darko Ristic , agente del calciatore. Due, gli argomenti principali da trattare: la possibilità che le parti si separino pure senza un’offerta concreta, e quindi il pressing del Milan, che non si spingerà fin dove arrivano le richieste bianconere. La base di partenza di Comolli e Modesto resta la cifra utile per non registrare una minusvalenza - 20 milioni -, con un eventuale e ulteriore indennizzo nel caso in cui Vlahovic chiedesse una buonuscita per agevolare l’addio. Una particolarità: il gruzzoletto rossonero può cambiare di forma, ma non di sostanza.

La questione ingaggio

Cioè: pure l’ingaggio possibile di Dusan sarà modulato in base a quanto eventualmente ci sarà da spendere in direzione Juve. Non un aspetto secondario, ma l’intero nocciolo della questione, per questo affrontata con una cautela mai registrata prima. A prescindere, non si parte da un nulla di fatto: i contatti tra Ristic e Comolli sono proseguiti nelle scorse settimane, si registra serenità e tranquillità nei discorsi. Anzi: pure collaborazioni. Entrambe le parti in causa sono infatti impegnate nel trovare la migliore delle soluzioni possibili, e anche i timidi tentativi di rimanere del serbo ormai hanno preso la strada dei ricordi, da mettere in un cassetto per poi dimenticarsene in fretta. La dirigenza bianconera ha comunque tutte le porte aperte, sia per ascoltare eventuali offerte, sia per inserire eventualmente Vlahovic nei vari discorsi di calciomercato che sta intraprendendo. Se n’è parlato in passato con il Manchester United, all’Atletico Madrid non è mai stato indifferente, c’è stato il tentativo dell’Al Hilal di Simone Inzaghi - con tanto di contatto diretto - e indirettamente pure l’Inter ha cercato di comprendere la situazione, magari con un affaccio sul 2026, potenzialmente a parametro zero.

Cosa evitare

Ecco: è esattamente questo, lo spettro da evitare. Una possibilità oggi remota, che pure esiste, e pure resiste. E che questa collaborazione proverà a scongiurare, magari già in questi giorni, quelli in cui tutte le carte a disposizione delle parti saranno messe sul tavolo. Nel frattempo, oggi compreso, DV9 suda e si allena, si tiene in forma e si gode questi giorni alla Continassa. In cuor suo, sa benissimo che saranno gli ultimi. E sa altrettanto bene quanto la storia con la Juventus avrebbe potuto prendere pieghe decisamente differenti prima di imboccare quella inevitabile. L’ultima promessa fatta è quella di evitare qualsiasi battaglia interna, a patto però che la sua ambizione venga rispettata. E l’ambizione è quella di una grande squadra. Su questo filo sottile proseguono gli scatti, le ripetute, le attese e le telefonate. Presto, chissà, può arrivare quella giusta.

